Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret complétant le décret portant application de la loi relative au groupe ISCAE (Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises). Présenté par le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, ce projet de décret, qui modifie et complète les dispositions de l’article 9 du décret pré-cité, stipule que le groupe ISCAE prépare et délivre le diplôme de Master, lequel se déroule en six semestres pour les étudiants ayant réussi les classes préparatoires (économiques, commerciales ou scientifiques).

En vertu de cette nouvelle disposition, l’accès au Master du groupe ISCAE est également ouvert aux étudiants ayant suivi avec succès deux ans d’études supérieures en économie ou en gestion après le baccalauréat, l’objectif étant de permettre aux détenteurs d’une licence en économique ou en gestion ou d’un diplôme équivalent d’accéder directement à la 2ème année du Master du groupe ISCAE, lequel durera seulement quatre semestres au lieu de six.

Cette nouvelle disposition permettra en outre aux étudiants marocains et étrangers ayant obtenu avec mention leur licence en sciences économiques ou en gestion ou détenteurs d’un diplôme équivalent, d’accéder eux aussi directement à la 2ème année du Master du groupe ISCAE.

IM