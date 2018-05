Infomédiaire Maroc – Le Groupe OCP a produit la semaine dernière une émission obligataire subordonnée perpétuelle de 5 milliards de dirhams (MMDH), réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain (OPCVM, Compagnies d’assurance et autres Caisses de retraites…).

La période de souscription, réduite à 3 jours, s’est clôturée vendredi dernier et les résultats sont plus que satisfaisants. En effet, selon La Nouvelle Tribune, l’émission obligataire a été globalement sursouscrite à un taux de 311%, avec pas moins de 155 480 titres demandés sur les 50 000 offerts.

Toutes les catégories de souscripteurs ont été servies avec une plus forte proportion accordée aux OPCVM qui ont demandé 122 480 titres et en ont obtenu 22 000 soit 2,2 MMDH et 44% de l’émission, indique la même source, qui ajoute que les autres institutionnels se sont partagé les 56% restants respectivement de la façon suivante : Organismes de retraites et de pensions (22,6%), Caisse de Dépôt et de Gestion (20% à elle seule), les banques (9,4%) et les compagnies d’assurances (4%).

