La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a annoncé, vendredi, avoir donné son approbation pour deux prêts d’un montant global de 40 milliards F CFA (plus 60 millions euros) en faveur de la Guinée-Bissau, pour notamment le goudronnage de 80 kilomètres de routes dans le réseau national prioritaire.

Il est prévu dans ces projets de développement la réhabilitation de routes mais aussi de l’aéroport de Bissau et la construction de la voie de contournement sud de la route Bissau-Birla-Nhacra, selon un communiqué de la représentation de la BOAD à Bissau.

D’après la même source, le financement de ces projets a été approuvé lors d’une réunion du Conseil d’administration de l’institution financière sous-régionale tenue mercredi dernier à Dakar.

Le communiqué de la BOAD précise qu' »‘il s’agit de réhabiliter et de moderniser un ensemble d’infrastructures et de bâtiments de l’aéroport afin de le rendre plus opérationnel et fonctionnel pour les utilisateurs ».