La guinée bénéficiera d'un financement de plus de 50 millions de dollars de la part de la Belgique pour mettre en place des projets de développement, a indiqué le ministère belge des affaires étrangères, cité lundi par des médias locaux.

Le nouveau financement devrait permettre la mise en place de deux projets dans les secteurs de l’entrepreneuriat et de la santé sexuelle et reproductive.

Ainsi, il s’agira de soutenir l’entrepreneuriat agricole dans les villes, en accordant une attention particulière aux femmes. Ce premier projet devrait cibler les entrepreneurs et les entreprises agricoles actifs dans les chaînes de production de l’ananas, de la pomme de terre et de la mangue. Il vise à créer 12 000 emplois nouveaux et mieux rémunérés, dont plus de 40% iront aux femmes, en améliorant le revenu net de ces dernières, d’environ 50%.

Quant au deuxième projet, il vise à promouvoir les droits et la santé en matière de sexualité et de procréation, principalement des femmes, à travers la mise en œuvre du programme « She decides ».

« En renforçant le tissu économique et en donnant plus de chance aux femmes, nous faisons en sorte que la Guinée puisse progressivement se débrouiller seule à moyen terme. Tel doit être l’objectif de toute intervention de la Belgique. », a, à cet effet, indiqué Alexander De Croo , ministre belge du Développement international.

Le nouveau programme de financement est prévu pour s’étaler sur cinq années, soit de 2019 à 2024.

