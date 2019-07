Les prévisions macroéconomiques sont restées inchangées en 2019 pour la Guinée, avec un taux de croissance de 5,9% et un taux d’inflation en fin de période estimé à 8,9%, a annoncé le ministre guinéen du Budget, Ismaël Dioubaté.

Ces révisions tiennent essentiellement compte d’éléments tels que l’appui de la Banque mondiale, passant des 40 millions de dollars prévus à 100 millions de dollars dans le projet de loi de finances révisé 2019, ainsi qu’un appui budgétaire sous forme d’emprunts non affectés, initialement non prévu, mobilisé auprès du Qatar pour un montant de 60 millions de dollars, selon des médias locaux.

Dioubaté a dit aussi tenir compte du produit de la vente de la licence d’exploitation 4G à la société Orange Guinée, qui permettra d’encaisser un montant non initialement prévu de 90 millions de dollars, et l’augmentation des subventions à Electricité de Guinée (EDG), passant de quelque 92 millions de dollars à plus de 227 millions de dollars.

L’autre paramètre pris en compte par ce cadrage macroéconomique est l’organisation des élections législatives prévues en fin d’année et qui nécessiteront des moyens financiers importants, a-t-il conclu.