Dans le cadre du dispositif déployé par le royaume d’Arabie Saoudite pour faciliter l’accès sur son territoire aux musulmans du monde, souhaitant accomplir les rites du pèlerinage, de nouvelles mesures ont été adoptées sur la plateforme « Nusuk Hajj ».

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra vient d’étendre la liste des pays dont les musulmans désirent effectuer le pèlerinage, via la plateforme « Nusuk Hajj ». Cette décision concerne les pèlerins en provenance d’Europe, des États-Unis et d’Australie. Dans les détails, il s’agit de la France, l’Allemagne, les USA, le Royaume-Uni, l’Italie, le Brésil, l’Espagne, le Canada, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, l’Autriche, l’Australie, la Bulgarie, l’Argentine, la Grèce, la Géorgie, la Suisse, Chypre, le Danemark, le Venezuela, l’Ukraine, la Norvège, Trinité-et-Tobago, la Finlande, la Colombie, le Guyana, le Suriname, l’Irlande, la Roumanie, la Croatie, la Nouvelle-Zélande, la Serbie, le Portugal, la Pologne, la Réunion, la Hongrie, le Panama, la République Tchèque, le Luxembourg, le Paraguay, le Mexique, le Chili, Malte, Haïti, le Pérou, la République Dominicaine, Cuba, le Guatemala, le Salvador, l’Uruguay, la Jamaïque, le Costa Rica, le Nicaragua, l’Islande, l’Équateur, la Bolivie et le Groenland.

D’après le Dr Tawfiq al-Rabiah, ministre du Hajj et de la Omra, l’Arabie Saoudite s’apprête à accueillir 2 millions de pèlerins pour l’année en cours. Toutefois, il est à noter que les voyageurs devront présenter des documents attestant leur vaccination complète contre la Covid-19, la grippe saisonnière et la méningococcie.