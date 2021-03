Avant de prendre les rênes de la Business Unit « HEM Executive Education » en Septembre 2020, Mme Bendahou a commencé sa carrière en 1994 à HEM Rabat, avant d’aller à la ville du détroit pour lancer HEM Tanger en 2008. Forte de 27 ans d’expérience, Mouna BENDAHOU apportera sa pierre à l’édifice afin de consolider la vision de départ de HEM qui est de former des dirigeants performants, porteurs de changement et imprégnés d’un esprit de citoyenneté active.

« HEM Executive Education sert à développer un autre projet pédagogique dédié, cette fois-ci, aux professionnels désireux de consolider leurs connaissances et leur savoir-faire dans des différents domaines et ce, pour pouvoir répondre aux exigences de performance du monde de l’entreprise d’une part, et donner un nouvel élan à leur carrière d’autre part. Les parcours proposés sont tous de grande qualité, qu’ils soient de longue ou de courte durée, diplômants ou certifiants. HEM Executive Education se veut ainsi une structure dynamique proche des besoins du monde économique et prête à répondre à ses besoins, y compris par le biais de programmes sur mesure », déclare Mouna BENDAHOU, Directrice de « HEM Executive Education ».

Pour ce renforcement, HEM n’a pas lésiné sur les moyens et a mis à la disposition de « HEM Executive Education » des espaces entièrement aménagés et dédiés exclusivement au déroulement des cours destinés aux professionnels.

Ces espaces comprennent des salles de séminaires aménagées et équipées en matériel audiovisuel, y compris pour des enseignements à distance ou en hybride ainsi qu’un espace catering (cafétéria et restauration).

Bien évidemment, dans le contexte pandémique actuel, l’ensemble des mesures sanitaires de précautions sont scrupuleusement respectées.

LES PROGRAMMES DIPLÔMANTS PROPOSÉS PAR HEM EXECUTIVE EDUCATION

Avec ces nouvelles orientations et dans son nouveau cadre, la « HEM Executive Education » a enrichi son cursus de nouveaux programmes Exécutive en partenariat avec des universités internationales de renom.

• MBA Management Général, en double diplômation avec le MBA International Paris de l’Université Paris Dauphine et l’IAE Paris

Déjà à sa 19ème promotion, ce programme s’étale sur 18 mois et couvre 12 modules de formation, soit un total de 420 heures. Un programme de très grande qualité, animé pour chaque module, par deux enseignants de haut rang simultanément : un professeur de HEM et un professeur de l’une des universités partenaires.

Cette formation duale permet aux participants de mieux comprendre les enjeux nationaux et internationaux actuels du management, de renforcer leurs capacités opérationnelles ainsi que de leur fournir les aptitudes nécessaires pour améliorer leur situation professionnelle et donner un nouveau souffle à leur carrière.

Il est à préciser que les participants reçoivent à la fin du parcours MBA :

• Le diplôme MBA Management Général de HEM

• Le diplôme MBA International Paris avec le double sceau de l’Université Paris Dauphine et l’IAE de Paris 1 – Sorbonne

• Une 3ème diplôme – Grade de Master de l’Université Paris Dauphine, mention Management International.

La prochaine rentrée du MBA Management Général HEM, Paris Dauphine et IAE Paris sera est prévue pour Janvier 2022.

• Master Professionnel Management de Projets ISMP, en collaboration avec Polytech Angers – Université d’Angers

Cette formation de plus de 452 heures dote les professionnels de compétences en conduite de projets et optimisation des performances des organisations, leur permettant de s’adapter à l’évolution du tissu socio–économique national, régional ou encore mondial.

Le cursus englobe des cours sur les fondamentaux et les outils de gestion de projets, l’innovation industrielle, le management des équipes et la conduite du changement, le management de la qualité, le management des ressources humaines, le développement à l’international, la maîtrise des risques, la performance financière ainsi que d’autres modules riches en enseignements et apprentissages.

Il est à préciser que les participants reçoivent à la fin du programme, le Master – Diplôme d’Etat Français, Ingénierie des Systèmes Complexes, parcours Ingénierie des Systèmes et Management de Projets, délivré par Polytech Angers – Université d’Angers.

La prochaine rentrée du Master Professionnel Management de Projets ISMP – Polytech Angers est prévue pour Janvier 2022.

• Master Pro en Ingénierie du test et validation des logiciels et systèmes – ITVL, en partenariat avec l’Université Franche Comté et Polytech Angers

Cette formation couvre 11 modules de formation, soit un total de 422 heures, et permet de donner à des ingénieurs et informaticiens l’accès à des compétences pointues en test et validation des logiciels, visant à renforcer le caractère professionnel.

Considéré par les professionnels comme une vraie référence du secteur, ce Master propose de nombreux avantages :

• Formation à la fois Diplômante (Master Français) et Certifiante (ISTQB/IREB facultatifs)

• Mise en oeuvre pratique : projets et projet Professionnel (6 mois)

• Partenariat avec les entreprises et les acteurs de la filière du test

• Corps professoral de haut rang national et international

• Une semaine en France, à l’université d’Angers.

La prochaine rentrée du Master Pro en Ingénierie du test et validation des logiciels et systèmes – ITVL est prévue pour Novembre 2021.

• Le programme de la formation FIATA en Freight Forwarding

Les objectifs de cette formation sont de former les différents opérateurs de la chaîne logistique et du commerce international aux outils et techniques dans les métiers du transport international, de la logistique et du Freight Forwarding.

Ce programme peut être soit certifiant (13 certificats au total), soit diplômant si les 13 modules sont tous suivis et validés. Les professionnels ont ainsi le choix de suivre des certifications de courte durée et, s’ils le souhaitent, poursuivre la formation en entier pour obtenir le diplôme ‘’FIATA Diplôma in International Freight Forwarding’’ dispensé en maximum 24 mois.

La formation FIATA en Freight Forwarding est dispensée par des professeurs de HEM et des professionnels certifiés FIATA.

La prochaine rentrée de la formation FIATA en Freight Forwarding est prévue pour Novembre 2021.

LES PROGRAMMES CERTIFIANTS PROPOSES PAR HEM EXECUTIVE EDUCATION

– Les Certificats Professionnels

Les Certificats Professionnels de HEM permettent d’acquérir une expertise métier sur des sujets pointus et/ou de développer de nouvelles compétences dans un domaine spécialisé.

Ces formations permettent aux participants de mettre à jour leurs compétences professionnelles et de suivre les nouvelles tendances et mutations dans un monde de transition, où les savoirs et les technologies sont en profonde transformation.

• Marketing Digital : un certificat pointu axé sur les derniers outils et techniques permettant d’accompagner la révolution digitale vécue par les entreprises et les consommateurs.

• RH & Gestion des talents : ce certificat permet de développer ou de renforcer le savoir-faire professionnel ainsi que de saisir de nouvelles opportunités dans le domaine des RH. Il aide à comprendre les enjeux et l’importance de la fonction ressources humaines au sein de l’entreprise, et maîtriser les techniques et les outils déployés dans les différentes dimensions de la fonction RH.

• Leadership et Management du Changement : un certificat qui met en pratique d’excellents outils d’accompagnement des individus, des équipes et des organisations pour une meilleure performance et évolution dans l’environnement professionnel. Il permet aussi l’identification et le renforcement du style managérial pour l’aligner avec les exigences de l’environnement de l’entreprise actuelle et future, le développement des compétences personnelles et relationnelles pour mieux accompagner les performances des individus et des équipes.

• IFRS & Consolidation : ce certificat vise à former à la compréhension et à l’interprétation des comptes établis en normes IFRS, aussi bien sociaux que consolidés. Il permet d’établir et interpréter les différents états financiers en normes IFRS, comparer les normes IFRS aux normes nationales, saisir les bases de la consolidation en normes IFRS et son processus de réalisation, mener un diagnostic financier des comptes sociaux et consolidés en normes IFRS.

Les inscriptions aux Certificats professionnels de HEM sont ouvertes. Rentrée en Mars-Avril 2021.

• La Certification Project Management Professional – PMP

Mondialement reconnue et exigée dans l’industrie de certification pour les chefs de projets, la certification Project Management Professional – PMP – est le titre de compétence qu’il faut pour une gestion efficiente des projets.

Elle se base sur le guide du corpus des connaissances en gestion de projet, Project Management Body of Knowledge – PMBOK, ainsi

que sur le code éthique de conduite professionnelle du PMI (Project Management Institute).

La formation permet aux participants de cumuler 36 heures de cours en Management de Projet, conditions permettant de passer la certification Project Management Professional – PMP.

La prochaine rentrée de la Certification Project Management Professional – PMP est prévue pour Novembre 2021.

Tous les Certificats de HEM Executive Education, destinés aux professionnels, cadres, consultants ou chefs d’entreprises, sont de courte durée (max 6 mois), organisés à temps partiel, tenant compte des contraintes professionnelles, et assurés par un corps enseignant, des experts, des praticiens et consultants de haut niveau ayant une grande expertise dans leur domaine.

Ajouter à cela que les Certificats de HEM Executive Education sont axés sur la pratique et permettent ainsi aux professionnels d’appliquer concrètement de nouvelles connaissances dans leur milieu de travail, tout en étant plus performants.

QUID DES FORMATIONS À LA CARTE ?

HEM Executive Education propose également des formations sur mesure dépendamment des besoins de chaque organisation. Les équipes pédagogiques analysent ainsi chaque requête et proposent à l’entreprise un plan de formation adapté.

Ainsi, parce que l’on ne finit jamais d’apprendre, HEM oeuvre, par le renforcement de sa Business Unit « HEM Executive Education », à accompagner d’une part, les organisations pour performer davantage dans leurs missions et leurs pratiques et d’autre part, les professionnels pour que ces derniers s’adaptent aux évolutions actuelles et donnent un nouvel élan à leur carrière.