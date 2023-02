Après près de 15 ans à la Direction Générale de HEM et 4 ans à la Présidence de LCI Éducation en Afrique (regroupant HEM, Collège LaSalle Maroc et Collège LaSalle Tunisie), Yasmine BENAMOUR a pris la décision de démissionner de ses fonctions pour des raisons personnelles et de voguer vers d’autres cieux professionnels. Son départ sera effectif le 31 mars 2023.

À partir de cette date, Claude MARCHAND, CEO de LCI Éducation, occupera, en intérim, la Présidence du Conseil d’Administration de HEM le temps de nominer un remplaçant dudit Conseil.

Il est à noter que Abdelali BENAMOUR, fondateur de HEM demeurera actionnaire minoritaire de HEM jusqu’à janvier 2024. Il a, par ailleurs, été nommé Président d’honneur du Conseil d’Administration de HEM.

Hassan SAYARH continuera d’œuvrer à la Direction Générale de HEM. Bouchra BY poursuivra également à la Direction Générale de Collège LaSalle Maroc et Mohsen LAABIDI à celle de Collège LaSalle Tunis.