Le nombre des nuitées enregistrées dans les Etablissements d’Hébergement Touristique Classés (EHTC) au niveau d’Essaouira a connu une progression de 9% en 2019 par rapport à l’année 2018, a-t-on appris auprès de la Délégation provinciale du Tourisme.

Ainsi, un total de 556.904 nuitées ont été enregistrées durant la période janvier-décembre 2019, contre 511.161 nuitées au cours de l’année 2018, selon des données de ladite Délégation.

Cette nouvelle performance s’est aussi accompagnée d’un accroissement de 9% en termes d’arrivées dans la cité des Alizés durant l’année 2019, ajoute-t-on de même source.

Dans ce sens, le nombre des arrivées a atteint 235.743 durant l’année écoulée contre 215.456 durant la période janvier-décembre 2018.

Pour le seul mois de décembre 2019, le total des nuitées dans les EHTC au niveau de la cité des Alizés a enregistré une hausse de 6% par rapport à la même période de l’année 2018, soit 38.761 nuitées en décembre dernier contre 36.730 durant le même mois de 2018.

Par ailleurs, les nuitées et les arrivées ont enregistré une nette évolution au cours des quatre dernières années, avec une hausse moyenne de 10% et de 13% respectivement, ce qui représente une “surperformance” par rapport à la moyenne nationale, précise la Délégation provinciale du Tourisme.

La catégorie d’hôtels 5 étoiles, qui a enregistré le taux d’occupation le plus élevé au cours de l’année dernière (70%), ainsi que les Maisons d’hôtes ont cumulé, à eux seuls, 62% du total des nuitées enregistrées au niveau d’Essaouira en 2019.

Sur le nombre total des nuitées déclarées dans les EHTC de la cité des Alizés durant l’année dernière, le marché français s’est taillé la part du lion avec 26%, suivi notamment de l’Allemagne (8%), du Royaume Uni (7%), des Etats-Unis (5%), du Canada (3%), de la Belgique (3%) et de l’Espagne (3%), explique-t-on.

S’agissant de l’évolution des principaux marchés émetteurs de touristes en termes de nuitées, le marché français vient aussi en tête de liste avec une progression de 17% en 2019 par rapport à 2018, suivi de ceux des Etats-Unis (+14%), de l’Allemagne (+12%), de la Belgique (+11%) et de l’Espagne (+4%).

Ces nouvelles performances très prometteuses réalisées durant l’année 2019 sont le fruit des efforts soutenus consentis, à tous les niveaux, par l’ensemble des acteurs et parties prenantes en vue de stimuler la dynamique touristique et de renforcer l’attractivité de la destination Essaouira et de sa région, conclut la même source