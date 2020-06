La chaîne hôtelière Hilton a annoncé la mise à pied de 2.100 salariés, soit environ 22% de ses effectifs à travers le monde, sous les effets persistants du coronavirus qui continuent de faire baisser la demande de loisirs et de voyages d’affaires.

La chaîne hôtelière a également décidé de prolonger les congés sans solde pour un grand nombre de ses employés pour une période supplémentaire de 90 jours.

“Jamais au cours des 101 ans d’existence de Hilton, notre industrie n’a été confrontée à une crise mondiale qui met les voyages à l’arrêt”, a déclaré le PDG d’Hilton, Christopher Nassetta dans un communiqué, affirmant qu’il était “dévasté” par cette décision.

La Covid-19 a fortement affecté l’industrie mondiale du tourisme, entraînant des fermetures temporaires d’hôtels, des restrictions aux frontières et des réductions de vols. Les grandes chaînes hôtelières ont été parmi les plus grandes victimes des mesures de confinement, dont Marriott et Hyatt.

Marriott, la plus grande chaîne hôtelière au monde, a également mis en congé sans solde certains employés en mars. Le mois dernier, la société a déclaré que la pandémie “avait un impact financier plus grave et soutenu sur les affaires de Marriott que le 11 septembre et la crise financière de 2008 combinés”.

De son côté, Hyatt a aussi annoncé le mois dernier la suppression de 1.300 emplois “en raison de la baisse historique de la demande de voyages et de la lenteur attendue de la reprise”.

Les hôtels américains ont perdu plus de 30 milliards de dollars de revenus et près de 6 chambres d’hôtel sur 10 sont vides, selon l’American Hotel and Lodging Association.

Toutefois, il y a des signes d’espoir d’une reprise lente. L’industrie des loisirs et de l’hôtellerie a ajouté 2,5 millions d’emplois en mai – un revirement par rapport aux 7,7 millions perdus en avril. Et la société d’analyse hôtelière STR a également noté une augmentation de l’occupation des hôtels pour la semaine se terminant le 6 juin.