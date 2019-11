La Mamounia a remporté, à Shanghai, le prix du ‘‘Best Hotel & Resort Value’’ attribué par le célèbre magazine chinois Voyage.

Ce Prix établi depuis 2009 est le plus respecté dans le domaine du voyage en Chine. Chaque hôtel désigné est d’abord étudié et testé par plusieurs experts quant à la qualité de son service, la beauté des lieux et d’autres critères puis une fois l’étape réussie, soumis au vote du public sur la plateforme chinoise WeChat.

‘‘La Mamounia est très fière de ce Prix en Chine, un beau résultat qui vient récompenser le travail de promotion régulière et solide qu’a fait l’établissement en Chine depuis quelques années’’, indique une source au sein du palace marrakchi. Ce prix contribue largement au rayonnement de La Mamounia dans le monde mais aussi celui de Marrakech et du Royaume.