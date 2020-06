Fairmont Royal Palm Marrakech annonce la réouverture de l’hôtel à compter du mercredi 29 juillet 2020. Aujourd’hui plus que jamais, l’établissement est prêt à accueillir ses hôtes et leur réserve bien des surprises. Les équipes se réjouissent de dévoiler un programme d’activités inédit, spécialement conçu pour répondre aux envies du moment. Le resort mise pour cela sur ses plus beaux atouts : de nombreux hectares de jardins paysagers, une piscine à débordement de 2 000 m², un centre de sport doté d’une piscine semi-olympique et de 4 terrains de tennis en terre battue, un merveilleux Kids’ Club de 500 m², une authentique ferme biologique ainsi qu’un exceptionnel parcours de golf 18 trous signé Cabell B. Robinson.

Les nouvelles expériences garantiront aux plus petits comme aux plus grands, dépaysement et relaxation : une escapade en sidecar dans le désert d’Agafay, un circuit découverte de l’Atlas et de ses vallées, une pause champêtre en parfaite communion avec la nature… L’idéal pour redécouvrir après tout ce temps, la splendeur de la ville ocre et de son oasis urbaine.

L’hôtel présente à l’occasion de sa réouverture une offre exclusive permettant de bénéficier de jusqu’à -50% sur le meilleur tarif pour toute réservation effectuée avant le 30 septembre 2020.

Au cours de ces derniers mois, tout a été mis en œuvre afin d’offrir aux convives et collaborateurs un environnement sain leur assurant un accueil en toute sérénité dès la reprise. L’établissement applique aujourd’hui l’ensemble des recommandations sanitaires du gouvernement ainsi que les mesures préconisées par ALL Safe, programme élaboré par Accor en partenariat avec Bureau Veritas, leader mondial dans le management de la Qualité, l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement. Par ailleurs, un accord a également été signé entre le groupe et le géant de l’assurance AXA pour permettre aux hôtes en cas de suspicion de maladie, de bénéficier de consultations médicales durant leurs séjours.