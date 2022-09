HPS, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement, annonce aujourd’hui l’obtention de la licence d’adhésion principale de Visa, leader mondial des paiements numériques, qui permettra aux clients de HPS de rejoindre le réseau mondial de paiements Visa.

En complément de l’offre processing historiquement proposée par le Groupe, HPS peut désormais proposer aux banques, fintechs et institutions financières cherchant à lancer une solution de paiement, un accès à l’écosystème de paiements de Visa grâce à son programme de parrainage par numéro d’identification bancaire (BIN).

Au niveau mondial, le parrainage BIN a pris de l’ampleur ces dernières années au vu du nombre croissant des fintechs créées. En effet, nombreuses sont les fintechs qui recherchent à la fois un fournisseur de services de paiement et un sponsor qui puisse leur offrir une alternative rapide et pratique à l’adhésion à un système de cartes en direct, tel que Visa.

L’extension des services offerts par HPS pour inclure le parrainage de BIN, ainsi que sa suite complète de solutions PowerCARD qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, permet à HPS d’enrichir son offre dans le cadre de sa stratégie de one-stop shop.

Abdeslam Alaoui Smaili, CEO de HPS, a commenté: « Chez HPS, notre mission a toujours été de fournir à nos clients des solutions technologiques innovantes qui leur permettent de lancer de nouveaux produits sur le marché avec facilité et efficacité. Nous sommes ravis de devenir un Membre Principal du réseau Visa, ce qui témoigne de nos 30 ans d’expérience dans l’industrie, et de pouvoir rapidement intégrer nos clients dans l’écosystème Visa grâce à notre nouvelle offre de services complète. »

Sami Romdhane, Directeur Général Maroc chez Visa, a déclaré : » Nous sommes ravis d’offrir à HPS une licence d’adhésion principale, et de les soutenir en tant que partenaire incontournable pour les fintechs et les grandes enseignes qui cherchent à lancer leurs programmes de cartes. Grâce à notre relation de travail historique avec HPS, et grâce à notre processus d’adhésion méticuleux, nous sommes convaincus que HPS va au-delà des normes de l’industrie en fournissant une sécurité et des fonctionnalités de classe mondiale à ses clients.

Soutenu par le réseau Visa en tant que moteur de l’innovation dans les solutions de paiement, HPS va au-delà de la réponse aux besoins du marché en les anticipant ».