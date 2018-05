Infomédiaire Afrique – Depuis le début de la saison de l’huile d’olive et jusqu’au 30 avril 2018, l’exportation tunisienne de cet or vert a enregistré une augmentation de 150% en quantité et de 180% en valeur.

Dans un communiqué, le ministère tunisien de l’Agriculture indique que la quantité exportée a atteint 134,4 tonnes pour une valeur de 1,3 milliards de dinars tunisiens.

Le département de l’Agriculture a, par ailleurs, indiqué que l’exportation de l’huile d’olive tunisienne a augmenté vers plusieurs pays étrangers, notamment la France et le Canada (+26%), les Etats-Unis (+10%), l’Arabie Saoudite (+8%) et le Brésil et les Emirats arabes unis (+7%).

Rédaction Infomédiaire