Accor, leader mondial de l’hospitalité augmentée et Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, unissent leurs forces pour développer un label visant à certifier que le niveau de sécurité et des mesures d’hygiène est adapté à la reprise d’activité.

Franck GERVAIS, Directeur Général Europe Accor a déclaré : « Accueillir, protéger et prendre soin des autres, c’est l’ADN même de Accor et de notre métier. Aujourd’hui et plus que jamais, nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires ont besoin d’être rassurés sur notre capacité à les accueillir dans les meilleures conditions. En tant que leader de l’hospitalité en Europe, nous nous devons d’anticiper les besoins et répondre avec la plus haute exigence aux enjeux de santé et de sécurité. Nous sommes heureux d’initier ce mouvement avec Bureau Veritas et de le mener avec toutes les parties-prenantes ».

Jacques POMMERAUD, Directeur Général Bureau Veritas Afrique, France ajoute : « Depuis près de 200 ans, la mission de Bureau Veritas est de bâtir un monde de confiance. Avec ce label, nous sommes en mesure de répondre aux nouvelles attentes de la société en matière d’hygiène et de sécurité. Ce label contribuera à la reprise efficace et en toute sécurité du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Nous sommes fiers de pouvoir travailler avec Accor, d’abord en France puis dans l’ensemble des pays où ce Groupe est implanté. Cette démarche, qui bénéficiera à l’ensemble du secteur, pourra déboucher sur une certification par Bureau Veritas ».

Ce label, qui vise à la fois l’hébergement et la restauration, aura pour vertu de définir les standards sanitaires applicables à tous les hôtels du Groupe Accor ainsi qu’aux autres chaînes et hôtels indépendants. Ce travail, mené avec des médecins et épidémiologistes, est élaboré en concertation avec les propriétaires Accor et les groupements représentant la profession : UMIH, GNC, GNI.

Les travaux seront partagés dès la semaine prochaine au sein de l’Alliance France Tourisme ainsi qu’aux ministères concernés (Ministère du Tourisme, Ministère de la Santé et Ministère du Travail) afin qu’ils soient étroitement associés et valident les standards préconisés. Des propositions concrètes seront soumises en France puis en Europe aux différents gouvernements, ministères en charge et commissions pour le dé-confinement.

Concrètement, la restitution de ce travail prendra la forme d’un guide opérationnel et sera proposé aux acteurs du secteur afin de leur permettre d’appliquer scrupuleusement les différentes recommandations des instances sanitaires qui font autorité (OMS, Ministère de la Santé etc.) à la fois dans les zones d’hébergement, de services généraux et de restauration. Les clients européens, avant de réserver, pourront donc consulter sur un site dédié les établissements qui auront reçu le label par Bureau Veritas.