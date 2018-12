Infomédiaire Maroc – Si Le Caire occupe la première position en termes d’attraction des IDE en Afrique, Tanger arrive en troisième position juste après Johannesburg. Casablanca pour sa part occupe la 2ème place en termes d’échange des IDE entre villes africaines. Les villes marocaines ont ainsi réussi à se frayer une place dans la dernière cartographie de la Banque africaine de développement. Casablanca, Tanger et dans une moindre mesure Marrakech ont été largement citées dans la dernière analyse de la BAD portant sur la géographie des investissements sur le plan continental.

Ce document vise en effet à examiner le détail des conditions, des tendances et des effets des investissements étrangers directs sur le développement urbain de l’Afrique. «Les recherches menées dans le cadre de ce rapport établissent un lien entre l’urbanisation et le développement national durable en fournissant des solutions crédibles pour réduire la pauvreté et le chômage, en soulignant le rôle que jouent les investissements directs étrangers dans la création de nouvelles activités économiques ainsi que l’importance des partenariats publics et privés pour favoriser l’investissement urbain et créer des emplois décents», peut-on relever dans ce sens de Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive d’ONU-Habitat, l’un des organismes ayant contribué à l’élaboration de ce rapport.

Les villes marocaines susmentionnées figurent dans le top 5 des différents classements relevés dans le rapport. Si le Caire occupe la première position en termes d’attraction des IDE en Afrique, Tanger arrive en troisième position juste après Johannesburg. Casablanca pour sa part occupe la deuxième place en termes d’échange des IDE entre villes africaines. La capitale économique vient après Johannesburg et suivie par Lagos (3ème place), Nairobi (4ème place) et Le Caire. En ce qui concerne les 10 premiers récepteurs d’IDE africains, Tanger et Casablanca arrivent respectivement en 3ème et 4ème places devancées par Le Caire (1ère place) et Johannesburg (2ème) au moment où Lagos occupe le 5ème rang. Le rapport de la BAD définit par ailleurs quatre principaux grands corridors africains d’IDE.

Le premier mis en exergue n’est tout autre que le couloir de l’Atlas où le Maroc est présent en force. Cette zone comprend en effet d’importantes villes attractives des IDE telles que Casablanca, Tanger, Alger et Tunis. Un positionnement tiré par la proximité avec l’Europe et le bon cadre de coopération établi avec les différentes villes du Moyen- orient. Le deuxième corridor d’investissement du Golfe de Guinée comprend à la fois Abidjan, Abuja, Accra et Lagos. Le troisième est celui du lac entre autres Dar Es-salam, Kampala, Kigali, Mombasa et Nairobi. Le dernier corridor s’étend, pour sa part, de l’agglomération primaire de Johannesburg aux villes portuaires de Durban, Maputo et Richards Bay. De même, Tanger figure parmi les villes où une forte croissance des IDE du fait du niveau d’agrégation urbain inférieur. La ville du détroit arrive en 4ème position après Accra (1ère place), Abidjan (2ème) et Nairobi (3ème).

L’analyse de la BAD fait ressortir une diminution rapide des flux des IDE à Alger, Khartoum et Marrakech. De même, Casablanca et Tanger figurent parmi les villes africaines présentant un profil d’investissement équilibré en Afrique aussi bien en termes de croissance que de volume. Il est également à noter que sur 558 villes africaines ayant reçu le plus d’IDE en dollar sur la période 2003-2016, Tanger et Casablanca ont affiché des taux de croissance positifs. La ville du détroit se situe à la troisième position au moment où la capitale économique arrive 5ème dans ce classement.

Rédaction Infomédiaire