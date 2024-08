Le flux net des Investissements Directs Étrangers (IDE) s’est établi à plus de 10,62 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2024, en hausse de 51,6% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des Changes.

Les recettes de ces investissements ont ainsi enregistré une augmentation de 8,6% à plus de 18,58 MMDH et les dépenses ont fléchi de 21,2% à 7,96 MMDH, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

S’agissant du flux net des Investissements directs marocains à l’étranger, il s’est situé à +161 millions de dirhams, poursuit la même source, relevant que les recettes (cessions de ces investissements) ont progressé de 12,9% à 8,75 MMDH et les dépenses ont reculé de 35,6% à 8,91 MMDH.