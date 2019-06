Les sociétés d’Al Omrane ont mobilisé un investissement de plus de 5 milliards de dirhams (MMDH) en 2018, ce qui a permis de mettre en chantier 26.892 unités et d’achever plus de 24.758 en propre et avec les partenaires, a annoncé le président du directoire de ce holding, Badre Kanouni.

En ce qui concerne les activités de restructuration urbaine, les travaux de mise à niveau ont profité à plus de 121 732 ménages au niveau des achèvements et 105.054 ménages pour les mises en chantier, a précisé Kanouni lors du conseil de surveillance du Holding, présidé par le ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fehri, en présence de la Secrétaire d’État chargée de l’Habitat, Fatna El-K’hiel.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires du Groupe s’est maintenu en 2018 à 5,02 MMDH, au même niveau que l’année précédente, a fait savoir le responsable, cité par un communiqué d’Al Omrane, ajoutant que l’année 2018 a été marquée également par la sortie réussie du Groupe sur le marché financier, avec une levée obligataire de 1 Milliard de dirhams, sursouscrite 8,2 fois.

Pour l’année 2019, le Groupe ambitionne de mobiliser un investissement de plus de 5,5 MMDH avec 28 000 mises en chantier et 28 000 unités achevées, y compris celles engagées en partenariat, a-t-il soutenu.

Et de préciser que concernant, la mise à niveau urbaine, il est prévu de mettre en chantier des opérations au profit de 110 000 ménages et des achèvements pour 100.000 ménages.