La Compagnie Générale Immobilière (CGI), acteur majeur de la promotion immobilière au Maroc, se mobilise pour améliorer les conditions d’accès à la propriété pour ses clients et innove en matière de services immobiliers.

Dans le contexte actuel marqué par la pandémie du COVID-19, la CGI filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion « CDG », investisseur institutionnel majeur et acteur de référence de l’économie marocaine, a engagé une stratégie de reprise de son activité s’articulant autour de quatre axes clés :

Renforcement de la confiance des clients pour concrétiser leurs projets d’achats dans les meilleures conditions ;

Facilitation des conditions d’accès à la propriété ;

Proposition de produits innovants touchant une plus large catégorie de clientèle ;

Digitalisation de l’expérience client

Pour confirmer sa mobilisation vis-à-vis de ses clients, la CGI a procédé à la réouverture de l’ensemble de ses points de vente « CGI Home » à travers le Royaume, dans le respect des mesures sanitaires exigées pour préserver la sécurité de ses clients et ses collaborateurs. Aussi, la CGI continue de servir ses clients à distance par téléphone ou visioconférence via son Showroom digital (www.cgi.ma).

La CGI a également lancé une campagne innovante sous l’accroche « Habiter maintenant et payer en 2021 », proposant aux futurs acquéreurs des promotions exceptionnelles avec la possibilité de financer leurs acquisitions à des taux préférentiels à partir de 3,75 % en plus d’un différé de paiement pris en charge jusqu’en 2021. Réunissant tous les intervenants du processus achat, cette initiative exclusive s’appuie sur un réseau de partenaires constitués des notaires et principales banques de la place.

Cette campagne promotionnelle concerne un ensemble de projets haut standing à travers lesquels la CGI entend répondre aux nouvelles attentes de ses clients, désormais plus sensibles à la qualité des espaces de vie : terrasses, vues, densité et espaces verts. Ces projets sont situés à Casablanca (Anfa Aerocity, The Park Anfa Condominium, Casa Green Town, Casablanca Marina et Lotissement les villas El Menzeh) à Fès (Les Andalines), à Marrakech (Les Vergers et Les Demeures) à Rabat (Les Résidences Bleues) et à El Jadida (Résidence Khalil Jabrane).

Avec une forte présence sur les réseaux sociaux, cette campagne propose un contenu de qualité, complétement digitalisé, et piloté à travers une plateforme d’Inbound Marketing qui contribue au renforcement de l’expérience client grâce aux supports ciblés qu’elle met à leur disposition (maquettes 3D, visites 360° des unités témoins, brochures commerciales…).

À propos de CGI, pionnier de l’immobilier innovant au Maroc :

Créée en 1960 par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), la CGI conçoit et réalise des cadres de vie couvrant tous les besoins des particuliers, des entreprises et des investisseurs institutionnels dans l’immobilier.

Animée par la qualité, la rigueur et l’expertise (la société est dotée de la triple certification ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001), la CGI a reçu plusieurs distinctions internationales dont le prix Aga Khan d’architecture en 1986 pour la cité Dar Lamane à Casablanca et le prix de la Ligue Arabe en 1988 pour l’opération Hay Al Fath à Rabat.

Présentes sur tout le Royaume, les réalisations de la CGI sont des chantiers structurants qui manifestent un esprit de citoyenneté probant et un engagement participatif à l’intégration harmonieuse dans l’environnement existant.

En vue de consolider sa position de référence sur le marché de l’immobilier au Maroc, la CGI a entrepris en 2017 un plan de relance intégré dénommé « Cap Excellence » qui incarne sa forte ambition de mettre ses clients au cœur de sa préoccupation quotidienne, durant tout le cycle de réalisation du projet. Sa politique repose en priorité sur la conception de nouveaux programmes durables conformes aux besoins et attentes de ses clients en améliorant significativement leur satisfaction, en termes de délai, de qualité et de service.