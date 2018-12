Infomédiaire Maroc – A l’issue du plan de restructuration du groupe Alliances, conduit depuis trois ans, Ahmed Ammor, dont le mandat de DG arrive à expiration, a souhaité quitter le groupe le 31 décembre 2018. Et un Conseil d’administration tenu le 15 décembre a validé une nouvelle organisation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, pour « donner un nouvel élan au développement des activités du groupe et consolider une équipe de direction plus resserrée et plus responsabilisée, annonce la société dans un communiqué.

Mohamed Lazraq, Youssef Kabbaj et Ali Chakroun sont ainsi nommés DG délégués de la holding Alliances développement immobilier et prennent la responsabilité de la direction des trois pôles d’activités opérationnelles du groupe : Le pôle social et intermédiaire, le pôle international et haut standing et le pôle services.

Le comité exécutif sera maintenant constitué de Alami Lazraq, président du groupe, des trois DG délégués et de Amine Alami, secrétaire général, dont les responsabilités sont élargies à l’ensemble des fonctions transversales, et de Omar Lazraq, qui prend en charge le nouveau pôle de développement, stratégie et partenariats du groupe.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé de nommer deux nouveaux administrateurs : Ali Chekroun en remplacement de Ahmed Ammor et Omar Lazraq en remplacement de Othman Lazraq.

Rédaction Infomédiaire