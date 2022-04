Après le succès de la première et la deuxième tranche ouverts à la commercialisation seulement en début d’année, la commercialisation de la dernière tranche du projet «Al Rimal» sera lancée le 22 Avril, nous apprend la direction commerciale du Groupe A.Lazrak.

A cette occasion, et pour faire bénéficier les clients des dernières opportunités, des journées portes ouvertes avec une offre spéciale les 22, 23 et 24 avril 2022 donneront la possibilité aux acquéreurs de réserver leur lot à seulement 100.000 dirhams.

Situé sur la route côtière au niveau de la zone villas de Ain Sebaa et à quelques pas de la plage, ce projet de lots de terrains pour villas bénéficie d’un emplacement exclusif et stratégique à Casablanca dans un quartier mature et ne disposant plus d’offres similaires.

Le projet «Al Rimal» propose deux types de terrains pour villas (en bande ou jumelée) de superficies variant entre 250 m² et 550 m², il est doté d’un équipement sportif privé en cours d’aménagement, composé de terrains de mini-foot, au sein d’un environnement parfaitement sécurisé et accessible à la plage.

Pour maximiser le confort des futurs habitants, une voie piétonne de 16 m de large sera livrée avec le projet donnant un accès direct à la plage Nahla. Plage baignable très connue des habitants de la zone.

Des lots commerciaux sont aussi prévus afin de faciliter la vie quotidienne des futurs résidents. De grandes enseignes ont déjà prévu de s’y installer dont une boulangerie de renom.

Les travaux, débutés au mois de décembre 2021, sont en phase d’achèvement et la livraison est prévue, dans les délais, pour juin 2022.

Pour plus d’informations, contactez directement le 0522 10 70 02 ou visitez le site web www.alrimal.ma.