Dans le cadre du renforcement de la souveraineté alimentaire et sanitaire du Maroc, il sera procédé, ce mercredi 09 mars 2022 au siège du Ministère de l’Industrie et du Commerce à Rabat, à la signature d’un ensemble de conventions d’investissement dans les secteurs des industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

Cette cérémonie de signature sera présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. A suivre !