La BCP et CIH Bank ont signé un accord pour la cession des parts minoritaires du groupe CIH dans le capital de Maroc Leasing (MLE) et de Maghreb Titrisation (MT). Dès l’obtention des accords réglementaires nécessaires et à l’issue de cette transaction, la participation de la BCP dans MLE et MT sera portée respectivement à 87,1% et 53,6%.

A travers son renforcement dans le capital de MLE et MT, la BCP entend optimiser les synergies avec ces deux filiales et consolider leurs gouvernances en parfaite adéquation avec les standards du Groupe.

Pour CIH BANK, cette opération revêt un caractère stratégique, puisqu’elle lui permettra de rationaliser la consommation des fonds propres et de poursuivre son plan de développement en tant que banque universelle avec une offre couvrant l’ensemble des services financiers spécialisés et ce, en privilégiant une croissance organique pour ces lignes de métiers.

Profitant d’un partenariat fructueux entre deux groupes marocains de premier ordre, MLE et MT ont connu un développement important au cours des 15 dernières années, grâce aux synergies développées entre les deux actionnaires de référence tant au niveau stratégique, commercial que managérial.

Grace à cette opération, Maroc Leasing, leader marocain du crédit-bail, pourra entrevoir de nouveaux horizons de croissance et de développement en lien avec la stratégie du Groupe BCP.

Maghreb Titrisation, premier opérateur marocain sur le marché de la titrisation, profitera de son adossement à la BCP, Groupe bancaire panafricain de référence et à la CDG, actionnaire historique, pour accélérer son rythme de croissance, à un moment où les modes de refinancement sont amenés à se diversifier davantage.

Les deux groupes se félicitent de l’aboutissement de cette opération qui répond parfaitement aux objectifs stratégiques des deux institutions.