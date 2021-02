Le Dreamliner de la RAM en provenance de Pékin, et transportant le 2ème lot de vaccins anti-Covid du laboratoire chinois Sinopharm, a atterri à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Et avec ce nouveau lot de 500 000 doses, le Maroc aura jusqu’à présent reçu, en tout, 7 millions de doses, entre AstraZeneca et Sinopharm, soit plus de 10% de sa commande globale. Une quantité qui permettra au Royaume de poursuivre sereinement sa campagne de vaccination qui, jusqu’à hier, lundi 15 février à 18h, a permis de vacciner 1,7 million de personnes.