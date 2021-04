Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a présenté, ce jeudi aux membres du gouvernement, les développements les plus importants qu’a connus la situation épidémiologique dans le pays durant les deux dernières semaines, marquée par une recrudescence des cas, notamment dans la région de Casablanca-Settat.

Cette région représente, à elle seule, 50% des cas enregistrés actuellement au niveau national. Le taux de cas positifs enregistré dans cette région s’élève, quant à lui, à 12% contre une moyenne nationale de 4,2%, alors que le nombre de cas atteints des nouveaux variants a connu une hausse considérable.

Ainsi, 73 cas atteints du variant britannique ont été détectés par la Coalition marocaine de veille génomique.

Face à cette situation, El Otmani a indiqué que le gouvernement poursuivra ses concertations avec le Comité national scientifique et avec tous les secteurs concernés pour prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates, surtout durant le mois sacré du Ramadan, afin de préserver la santé et la sécurité des citoyens, tout en prenant en considération la situation économique.

Ces mesures seront annoncées par le gouvernement, en temps propice, et tout ce qui est relayé à ce sujet est mensonger et dénué de tout fondement, a-t-il souligné.