Ce vendredi 30 avril, le Royaume a reçu 500.000 nouvelles doses du vaccin chinois contre le coronavirus, produit par Sinopharm. Il s’agit du deuxième lot de vaccins reçus en moins d’une semaine, totalisant un million de doses.

Ces deux livraisons font partie des 10 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 que la Chine avait promis au Maroc et dont la réception devrait être effectuée ces mois d’avril et de mai.

Entre ceux de Sinopharm et ceux d’AstraZeneca, et à ce jour, le Maroc aura disposé de 9,5 millions de doses, en plus des 300.000 doses livrées dans le cadre du programme Covax de l’Organisation mondiale de la santé(OMS). A hier, jeudi 29 avril, près de 5 millions de Marocains et de résidents au Maroc (très précisément 4.985.094) ont été vaccinés et 4.254.879 personnes ont reçu la seconde injection.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 peut donc se poursuivre en toute sérénité au Maroc.