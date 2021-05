L’Organisation mondiale de la santé a accordé, vendredi, son homologation d’urgence au vaccin anti-Covid-19 chinois Sinopharm. “Le vaccin développé par Sinopharm pourrait aider à stimuler l’approvisionnement en vaccins des pays mal desservis”, a souligné l’OMS dans un communiqué.

Le vaccin “a le potentiel d’accélérer rapidement l’accès au vaccin Covid-19 pour les pays qui cherchent à protéger les agents de santé et les populations à risque”, a déclaré Mariângela Simão, sous-directeur général de l’OMS pour l’accès aux produits de santé, cité par le communiqué, exhortant le fabricant du vaccin à participer à l’approvisionnement du mécanisme de COVAX et “à contribuer à la réalisation de l’objectif d’une distribution plus équitable des vaccins”.

Le produit Sinopharm est un vaccin dit “inactivé”. Ses conditions de stockage faciles le rendent parfaitement adapté aux environnements à faibles ressources, précise l’OMS, notant que “c’est également le premier vaccin qui portera un moniteur de flacon de vaccin, un petite étiquette sur les flacons de vaccin qui change de couleur lorsque le vaccin est exposé à la chaleur, permettant aux agents de santé de savoir si le vaccin peut être utilisé en toute sécurité”.

Sur la base de toutes les preuves disponibles, l’OMS recommande le vaccin pour les adultes de 18 ans et plus, selon un calendrier à deux doses avec un espacement de trois à quatre semaines entre les deux doses.

L’efficacité du vaccin a été estimée à 79%, tous groupes d’âge confondus.

Ce vaccin est le sixième à être ajouté à la liste d’urgence après Pfizer-BioNTech, deux d’AstraZeneca, celui de Johnson & Johnson et Moderna.