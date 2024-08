Les importations de produits énergétiques au Maroc ont atteint 122 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en baisse de 20,4% par rapport à 2022, selon l’Office des Changes.

Les importations de gas-oils et fuel-oils affichent la plus forte baisse et expliquent à elles seules plus de la moitié de la diminution des approvisionnements en produits énergétiques, précise l’Office dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc.

De même, les importations de demi-produits reculent de 10,5% en raison de la baisse des importations d’ammoniac (-12,6 MMDH), de produits chimiques (-3,2 MMDH) et de papiers, cartons et ouvrages divers (-2,7 MMDH).

Les approvisionnements en produits bruts participent également à la baisse globale des importations, affichant une baisse de 27,9% résultant principalement du recul des importations du soufre brut et non raffiné (-10,8 MMDH).

De leur côté, les importations de produits finis d’équipement se sont établies à 161,7 MMDH, en hausse de 14,4% par rapport à 2022. Elles sont tirées essentiellement par les achats d’appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances (+3,9 MMDH) et les fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité (+2,4 MMDH).

Les importations des produits finis de consommation continuent leur hausse et atteignent 158 MMDH en 2023, grâce à l’accroissement des achats de voitures de tourisme (+3 MMDH) et de leurs parties et pièces (+6,7 MMDH).

Concernant les importations de produits alimentaires, elles ont augmenté de 3,3%, soit un rythme moins soutenu que l’année précédente.