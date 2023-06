Un Mémorandum d’entente a été signé, mercredi à Marrakech, entre le gouvernement marocain et le groupe sino-européen « GOTION High-Tech » pour définir les contours d’un projet de GIGAFACTORY, la première d’Afrique, et de son écosystème intégré dans le Royaume.

Paraphé en marge de la première de édition du « GITEX Africa », par le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, et le président de GOTION High-Tech, Li Zhen, en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et de plusieurs responsables marocains et chinois, ce mémorandum vise à renforcer la coopération dans les domaines liés aux énergies renouvelables et leur usage essentiellement dans la production des véhicules électriques.

A travers ce partenariat, le Royaume envisage de s’associer à un acteur clé du secteur des énergies renouvelables et de la mobilité électrique, qui compte pour actionnaire de référence le groupe automobile Volkswagen, précise-t-on dans un communiqué conjoint.

Ainsi, le groupe sino-européen GOTION High-Tech, leader dans le secteur de la mobilité électrique, envisage la mise en place d’un écosystème industriel de production de batteries pour véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie au Maroc, indique le document, expliquant que pour l’étude de son projet d’investissement, GOTION High-Tech a sélectionné le Maroc qui s’est imposé en tant que leader de l’industrie automobile en Afrique, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.

L’investissement du groupe GOTION High-Tech permettrait la mise en place de solutions complètes de production de batteries pour une capacité qui pourrait atteindre 100GWh/an à terme, et serait localisé dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, dans la commune de Bouknadel, relève la même sou

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette cérémonie, Zhen a expliqué que la signature de ce mémorandum traduit les efforts visant à soutenir le secteur des énergies renouvelables au Maroc, tout en saluant le rôle du Roi dans la mise en œuvre de la stratégie énergétique dans ce domaine.

Ce partenariat tend également à renforcer la transition des énergies fossiles vers des énergies propres et décarbonées, a-t-il souligné, ajoutant que ce partenariat s’articule autour de la promotion de l’utilisation de l’énergie solaire et éolienne, tout en examinant les meilleurs moyens pour son stockage.

Après avoir relevé que le Maroc dispose d’importantes potentialités et ressources éoliennes et solaires, Zhen a fait savoir que son groupe est en train d’élaborer un projet d’investissement sur des solutions de stockage d’énergie, qui vise, selon lui, à fournir de l’énergie verte à l’ensemble de la population et à contribuer au développement économique du Maroc, outre la mise en œuvre de la stratégie globale de décarbonation.

Pour sa part, Jazouli a mis en relief l’importance que revêt ce mémorandum portant sur l’implantation d’une « géante » usine de production des batteries pour véhicules électriques au Maroc.

Il s’agit d’une première étape nécessaire en perspective de la signature d’une convention d’investissement, qui doit permettre le lancement d’une GIGAFACTORY, à même de conforter la position du Maroc en tant qu’acteur majeur de l’industrie automobile, a-t-il soutenu.

La mise en place de cette plateforme au Maroc permettra la création de 30.000 postes d’emploi sur 10 ans, a fait savoir le ministre, précisant que l’implantation de cette importante structure nécessitera un investissement estimé à 65 milliards de DH à l’horizon de 2030.