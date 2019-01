Infomédiaire Maroc – Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib font ressortir une hausse de la production et des ventes dans l’industrie en décembre 2018, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

La progression de la production concerne une hausse dans l’ »agro-alimentaire », le « textile et cuir » et « la mécanique et métallurgie », ainsi qu’une baisse dans la « chimie et parachimie », précise BAM dans une note sur les résultats de cette enquête d’opinion, menée auprès d’un échantillon représentatif comprenant près de 400 entreprises industrielles.

Pour sa part, la hausse des ventes globales reflète une amélioration tant sur le marché local qu’étranger, relève BAM, précisant que par branche, les ventes auraient progressé dans le « textile et cuir », dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie » et stagné, en revanche, dans l’ »agro-alimentaire ».

S’agissant des commandes, elles auraient connu une hausse dans l’ »agro-alimentaire », dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie », et auraient baissé dans le « textile et cuir », fait savoir la même source.

Les carnets de commandes se seraient situés, quant à eux, à un niveau supérieur à la normale dans l’ »agroalimentaire » et dans la « chimie et parachimie » et inférieur à la normale dans le « textile et cuir » et dans la « mécanique et métallurgie ».

Dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités (TUC) se serait stabilisé à 73%, relève la même source. Il ressort également des résultats de l’enquête que pour les trois prochains mois, les entreprises s’attendent à une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches hormis la « mécanique et métallurgie » où elles anticipent plutôt une baisse de la production.

