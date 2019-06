La filiale du groupe américain Mylan Inc., « Mylan Pharmaceuticals Maroc » (MPM), a présenté, à Casablanca, sa première unité de production, mise en service en mai dernier et qui renforce davantage la présence du groupe dans le Royaume.

Cette unité industrielle, déployée sur une superficie de plus de 1 500 m², dispose de plusieurs salles dédiées à la production, l’analyse, le stockage et la distribution de médicaments de dernière génération à des coûts compétitifs, permettant un large accès à des traitements à l’efficacité éprouvée, notamment un médicament générique innovant dans le traitement de l’Hépatite C, a indiqué à cette occasion Souhail Tebib, président de MPM et directeur régional au groupe Mylan Inc.

Elle est ainsi dotée d’une capacité de production de 60 flacons par minute, soit l’équivalent de près de 7 millions de boites de médicaments, a précisé M. Tebib, ajoutant qu’une extension future de l’unité est déjà configurée avec 900 m2 supplémentaires.

La mise en service de cette nouvelle unité pharmaceutique marocaine représente un nouveau palier dans la stratégie de Mylan dans le Royaume, avec la mobilisation d’une enveloppe d’investissement de 120 millions de dirhams sur la période 2013-2023, dont la moitié est engagée à fin 2019.

« Le Maroc occupe une place importante dans la stratégie de Mylan Inc. », a, dans ce sens, souligné Tebib, rappelant que le groupe est présent dans le Royaume depuis 2001. « Nous avions apporté les premières molécules en oncologie générique pour permettre aux patients marocains un traitement de qualité et à un prix de vente en diminution de l’ordre de 40% à 50% par rapport aux médicaments princeps », a-t-il fait savoir.

En outre, MPM se distingue par la maitrise de la chaine de valeur pharmaceutique de bout en bout, conformément aux rigoureux standards de qualité appliqués par sa maison mère, Mylan Inc. dans l’ensemble de sites de production de par le monde.

A la clé, un transfert d’expertise qui permettra de produire certains médicaments pour la première fois au Maroc à l’instar de MyHep All, premier médicament unique à associer en une seule dose des antiviraux couvrant l’ensemble des génotypes dans le traitement de l’Hépatite C.

En phase de transition et avant l’obtention de toutes les autorisations requises pour la production locale, MyHep All est importé d’une des usines de Mylan implantée en Inde, agrée FDA (Food and Drug Administration, USA) et Europe, et sous licence du géant pharmaceutique mondial Gilead afin de permettre aux patients marocains atteintes de l’Hépatite C, de disposer rapidement d’un traitement unique à l’efficacité prouvée, à un prix très compétitif et recommandé dans tous les guidelines internationaux comme le traitement de choix.

Inscrit dans une perspective d’implantation durable et visant à offrir aux patients marocains des produits de dernière génération aux effets éprouvés et à des prix accessibles, Mylan Maroc a déposé dès 2013 un dossier au Secrétariat général du gouvernement, en vue de la création d’une unité de production pharmaceutique, a-t-il rappelé

L’obtention de l’autorisation définitive en février 2016 a permis d’accélérer le processus de développement de MPM, couronné par le démarrage de la fabrication locale des médicaments en mai 2019. L’un des leaders mondiaux en matière de génétiques et de médicaments biosimilaires, Mylan Inc. offre sur les cinq continents l’une des plus larges gammes de médicaments génétiques et biosimilaires (principes actifs et produits finis) avec 7.500 produits de santé. Couvrant plus de 165 pays, dont 35 en Europe, Mylan dispose de 47 sites de fabrication de par le monde.