Artémis, Leader marocain des services d’information juridique pour les professionnels, et Luxia, pionnière de la Legaltech Française, ont conclu un partenariat stratégique visant à développer et favoriser l’accès au droit Français et Européen au Maroc et en Afrique pour satisfaire les besoins toujours plus marqués et pointus de l’ensemble des professionnels du droit.

Deux expertises aux métiers complémentaires

Artémis est le leader de l’édition juridique au Maroc ayant résolument opté pour l’utilisation des nouvelles technologies de l’information afin de mettre à la disposition des professionnels des outils performants et faciles d’accès pour traiter toute l’information juridique et fiscale marocaine.

Luxia est reconnue pour son expertise dans le traitement et la valorisation des données juridiques françaises et européennes. Elle a bâti un graphe de données juridiques unique en Europe qui comprend plus de 10 Millions de documents.

L’association de ces deux expertises va permettre de proposer aux professionnels marocains une solution inédite accessible à travers le site www.artemis.ma. Cette solution conviviale et très efficace, permettra aux utilisateurs de réaliser leur consultation, veille et analyse en droit comparé sur un périmètre très large à savoir : le droit Marocain, le droit Européen et le droit Français.