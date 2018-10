Infomédiaire Maroc – Epitech ouvrira à la rentrée 2019 une école à Casablanca. L’école d’expertise en informatique née en France, et implantée dans quatre autres pays (Barcelone, Berlin, Bruxelles et Genève), a signé, lundi 15 octobre 2018, un accord de partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie Casablanca-Settat (CCIS-CS).

Epitech formera ainsi des étudiants aux innovations et aux technologies de l’information et de la communication à travers un cycle Bachelor en trois ans et un cycle Expertise en deux ans. Parallèlement, son programme Web Académie, permettra aux 18-25 ans, sortis du système scolaire sans qualification, ou qui n’y trouvent plus leur place, de bénéficier de cours gratuits.

Epitech s’installera dans les locaux de la CCIS-CS sur plus de 1 000 m² d’espaces. L’institution entend par ce partenariat, « accompagner la jeunesse de la région vers l’emploi et gommer la fracture numérique au sein de (notre) pays », selon un communiqué.

A terme, l’école privée souhaite multiplier les écoles programme dans la région.

Créé en 1999 par Ionis Education Group, Epitech compte dix-sept établissements et propose un modèle éducatif inclusif rassemblant l’étudiant, l’école et l’entreprise.

Rédaction Infomédiaire