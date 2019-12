Un complexe de tennis ainsi qu’un terrain d’athlétisme ont été inaugurés, ce mercredi au sein de la Cité des sports de Tanger, et ce en présence du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Mohamed Mhidia.

L’inauguration de ces terrains, à laquelle ont également pris part le directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord du Royaume (APDN), Mounir El Bouyoussfi, ainsi que des responsables de services extérieurs, s’inscrit dans le cadre des efforts visant le développement de la pratique sportive dans la ville du Détroit dans plusieurs disciplines.

Le lancement des activités sportives au sein du complexe de tennis ainsi que le terrain d’athlétisme a pour but de mettre à la disposition des sportifs des espaces où ils peuvent exercer leurs disciplines, a indiqué le directeur régional des Sports et de la jeunesse à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdelouahed Aazibou Maqrai.

Cette inauguration permettra également de développer la pratique du sport au sein de Tanger pour faire rayonner davantage la ville au niveau national et international, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse, annonçant dans ce sens, l’inauguration prochaine de plusieurs autres terrains et espaces relevant de la Cité des sports de Tanger.

Ces espaces verront l’organisation de plusieurs activités sportives, ainsi que la mise en place d’une école de tennis et une école d’athlétisme, a précisé M. Aazibou Maqrai, faisant savoir que ces terrains seront aussi mis à la disposition des élèves du lycée des sportifs, une des composantes principales de la Cité des sports.

Outre le développement et la démocratisation de la pratique sportive, l’inauguration de ces terrains a pour but de rendre plus accessible la pratique de certains sports à l’ensemble des citoyens, notamment les jeunes.