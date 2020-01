Ambitionnant d’accueillir 60 millions de voyageurs à l’horizon 2025, l’Office national des aéroports (ONDA) entend construire de nouveaux terminaux au cours des cinq prochaines années dans les grandes villes du pays. Ces nouveaux terminaux permettront ainsi de décongestionner les aéroports et de lancer de nouvelles liaisons aériennes. Ainsi, un troisième terminal sera construit à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, pour accueillir 23 millions de passagers en 2025 contre les 10 millions desservis en 2019 ; un second aéroport verra le jour à Marrakech et l’aéroport d’Al Massira d’Agadir (plus de 2 millions de voyageurs accueillis en 2019) connaîtra une extension qui portera sa capacité à 7 millions de passagers.