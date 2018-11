Infomediaire Maroc – OFEED Maroc vient de remporter deux distinctions au Salon international de l’invention « BIXPO 2018 », qui s’est tenu du 31 octobre au 2 novembre en Corée du Sud. Il s’agit de la médaille d’or BIXPO 2018 et du trophée FIRI (First Institute of Researchers in Iran) de la meilleure invention, a indiqué l’association dans un communiqué, précisant que l’invention primée est une prise électrique sans fil destinée à protéger les enfants contre les dangers des fils électriques nus.

L’invention a été conçue pour remédier au problème des prises électriques ordinaires qui se détachent de leurs emplacements au fil du temps, laissant apparaître les fils électriques qui représentent un danger pour la vie humaine, explique la même source. En septembre dernier, OFEED avait représenté le Maroc au Canada, en Chine et en Turquie et a remporté 13 distinctions internationales.

OFEED Maroc est présidée par Majid El Bouazzaoui qui a été décoré en 2016 par SM le Roi Mohammed VI pour sa contribution à l’essor de l’invention et de l’innovation au Maroc. Il a déposé 14 demandes de brevets d’invention depuis 1997 et a décroché plus de 40 distinctions internationales, indique-t-on. L’association aspire à inscrire son action dans le prolongement de la Haute vision royale de faire du Maroc un acteur majeur au niveau mondial dans le champ de l’innovation et de la créativité, en plus de contribuer à la mise en valeur du capital immatériel qui constitue la richesse première et inépuisable du Maroc, conclut le communiqué.

Rédaction Infomediaire.