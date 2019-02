L’entreprise marocaine « Saham Agri » a remporté le Prix Khalifa international du palmier dattier et de l’innovation agricole, décerné annuellement par les Emirats Arabes-Unis pour récompenser les projets et initiatives visant l’amélioration de la culture du palmier dattier.

Saham Agri s’est vu décerner le prix de la catégorie « Innovations pionnières et sophistiquées au service du secteur agricole », ex-aequo avec la société namibienne « Desert Fruit », indique un communiqué publié par le secrétariat général du Prix Khalifa international.

Concernant la catégorie « Etudes innovantes distinguées et technologies modernes », le prix a été attribué ex-aequo à Alfred Tester, chercheur du Département des sciences et de l’ingénierie biologique et environnementale à l’Université des sciences et technologies du Roi Abdallah (Arabie Saoudite) et à Hadi Badri Mohamed Ali, chercheur et académicien allemand.

Quant au prix de la catégorie « Projets innovateurs visant le développement et la production », il est revenu à la firme hollandaise « Groasis ».

Le prix des « Personnes influentes dans le domaine des palmiers dattiers et l’innovation agricole » a été décerné, ex-aequo, à l’Irakien Abdelbasset Aouda et à l’Américain Jullien Schroder

Le secrétaire général du Prix international Khalifa du palmier dattier et de l’innovation agricole, Abdelwahab Zayed, a déclaré que « les lauréats des différentes catégories de ce prix représentent une valeur ajoutée qui contribue au secteur du palmier dattier », ajoutant que ce prix vise à renforcer la coopération entre les différentes parties impliquées dans la recherche innovante, la culture et l’industrie agricole du palmier dattier.

D’après le secrétariat général du Prix international Khalifa, cette distinction s’assigne pour objectif d’encourager les personnes impliquées dans le secteur agricole et la culture des palmiers dattiers, que ce soit des chercheurs, des producteurs, des exportateurs, des institutions ou des entreprises et agences mondiales, pour adopter ces innovations.

Le Prix international Khalifa du palmier dattier et de l’innovation agricole, qui en est à sa 11ème édition, vise également à honorer les personnes influentes dans le secteur de l’agriculture et des palmiers dattiers et motiver les innovateurs dans le monde entier à trouver des solutions créatives utiles aux niveaux local, régional et international.

