L’Agence urbaine de Rabat-Salé (AURS) a indiqué, jeudi, avoir mis en place un géoportail dédié aux investisseurs en faveur de la relance de l’investissement dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

“S’inscrivant dans les orientations du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville pour la relance de l’investissement suite à la crise sanitaire qu’a connue le Maroc, l’Agence Urbaine de Rabat-Salé a mis en place un géoportail dédié aux investisseurs”, a souligné l’agence dans un communiqué.

Cette plateforme interactive permet l’accès à une offre territoriale en termes d’opportunités d’investissement offertes par les documents d’urbanismes homologués au niveau du ressort territorial de l’agence urbaine, à savoir l’hôtellerie, l’industrie, les services, le commerce et bien d’autres.

Ainsi, ce projet vient conforter et consolider les efforts entrepris par l’agence en vue d’asseoir davantage les règles de transparence, d’accès à l’information pour tous et de simplification des procédures, souligne l’agence, notant que ce géoportail est accessible via le lien suivant : geoportail.aurs.org.ma/invest.

“Vu l’importance et l’impact de ce projet sur la relance de l’investissement, ce projet gagnera à être généralisé sur tout le territoire national”, conclut le communiqué.