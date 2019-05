A l’occasion de sa participation au dernier VivaTech, le plus grand Salon d’Innovation d’Europe qui se tient à Paris, et lors d’une rencontre avec de jeunes startuppeurs marocains de la diaspora, le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a indiqué que le Maroc, qui accorde une grande importance au secteur de l’entreprise et de l’innovation, conformément aux hautes orientations Royales, souhaite voir une coémergence du continent africain.

Il a ainsi affirmé que ‘‘les portes du Maroc sont ouvertes aux pays frères africains’’, ajoutant dans ce contexte que ‘‘s’atteler à l’organisation d’un Salon africain de l’Innovation serait un moyen pour le continent de rattraper ses années de retard et de devenir un acteur dans cette transformation digitale’’.