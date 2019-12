L’institution du Médiateur du Royaume a reçu un total de 75 188 doléances entre 2011 et 2018, soit une moyenne de 9 398 plaintes par an, et une augmentation moyenne de 2,93% du nombre de plaintes, selon le rapport annuel d’activité de cette institution pour 2018.

L’institution s’est saisie, dans le cadre de ses attributions, d’un total de 17 373 plaintes, et a émis à leur égard 1 941 recommandations, couvrant ainsi 11% des plaintes rentrant dans le cadre de ses attributions avec un taux moyen de 14,2%, précise le rapport, notant que l’administration n’a mis en application que 761 recommandations, soit 39,2%, alors que les 60% restants n’ont toujours pas encore été appliqués.

D’après le rapport, présenté mardi par le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou qui était l’invité du Forum de la MAP, le nombre des recommandations qui ont été réellement appliquées ou dont la non-application est justifiée légalement ne dépasse pas 804, soit un pourcentage d’application qui a atteint 41,42% à fin 2018.

Les recommandations non appliquées sont, quant à elles, au nombre de 1 137, représentant 58,57% du total, alors que le nombre des recommandations non appliquées et qui font toujours l’objet d’un suivi de l’institution du Médiateur a atteint 586