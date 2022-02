Après une première participation en 2021, avec un binôme baptisé les Eclaireuses’In, Intelcia, partenaire majeur de l’édition 2022 du Raid Sahraouiya, sera représenté cette année par 6 binômes issus des différentes régions de présence du Groupe marocain à travers le monde.

En effet, les 12 participantes, collaboratrices d’Intelcia, viennent de 7 pays différents que sont le Maroc, le Portugal, le Cameroun, la France, Madagascar, l’Espagne et la Colombie.

D’ailleurs, elles ont été nombreuses au sein du Groupe à vouloir prendre part à cette aventure sportive 100% féminine puisqu’elles étaient 70 à postuler. Mais pour participer à cette manifestation en faveur de la promotion des femmes, les 35 binômes d’Intelcia ont été soumis au même processus de sélection que toutes les candidates postulantes ; puisqu’outre la condition physique qui constitue une des conditions principales pour participer à cette compétition, le dépassement de soi, la persévérance, la générosité, l’engagement, l’esprit d’équipe et l’intérêt pour la cause environnementale sont également des critères de sélection déterminants.

Chaque binôme représente une association de son pays et tentera de lui faire gagner le chèque mis en jeu à l’issu des 5 journées d’épreuves, qui se tiennent du 26 Février au 05 Mars 2022 à Dakhla. Par ailleurs, et afin de consolider son action solidaire, Intelcia soutient et sponsorise une équipe supplémentaire en plus des 6 binômes. Originaire de Laâyoune « Duo M », c’est le nom choisi par ce binôme, se compose de deux jeunes femmes sportives, déterminées et volontaires, qui portent en elles l’âme même de cette compétition, puisqu’il s’agit de leur 2ème participation au Raid Sahraouiya.

En vue de préparer au mieux ses participantes aux différentes épreuves et consolider leurs relations, Intelcia a mis en place un dispositif d’accompagnement adapté dès le 26 décembre

2021. Elles bénéficient toutes d’un coaching personnalisé avec un plan d’entraînement et un suivi quotidien pour les diverses épreuves du Raid, à savoir la course, le canoé et le VTT.

« Les valeurs essentielles de solidarité et d’émancipation par le sport que véhicule le raid Sahraouiya sont des valeurs ancrées dans l’ADN de notre Groupe, d’où la participation importante d’Intelcia cette année en parrainant 7 équipes. L’accompagnement de ce raid 100% féminin et unique en son genre, est pour nous évidence car il s’inscrit parfaitement dans notre stratégie RSE et vient compléter les différentes actions que notre Groupe mène tout au long de l’année en faveur de la promotion et de l’autonomisation économique des femmes », déclare Nadia Ben Bahtane, Brand & Engagement Director d’Intelcia.

A juste titre, les 5 piliers de la RSE que prône Intelcia que sont la Solidarité avec les communauté, l’Eco-responsabilité, l’Ethique et la transparence, le Développement et le bien-être des collaborateurs et enfin l’Inclusion Sociale et territoriale par l’emploi, correspondent en tout point aux valeurs que célèbre le Raid Sahraouiya, à savoir l’Eco-responsabilité, l’Ancrage solidaire, l’Esprit d’équipe, la Loyauté et l’Engagement.

Le raid Sahraouiya est une véritable aventure humaine qui en 8 ans d’existence a réussi à créer une véritable communauté solidaire, avec les femmes et par les femmes.