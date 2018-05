Infomediaire Maroc – Le ministre de l’Energie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah a eu, ce mercredi à rabat, des entretiens avec le Secrétaire d’Etat portugais à l’énergie, Jorge Seguro Sanches, axés sur le projet de construction d’une interconnexion électrique entre le Maroc et le Portugal.

Cette rencontre a été marquée par la signature d’une déclaration conjointe à travers laquelle, les 2 parties mandatent les opérateurs des réseaux des 2 pays, à savoir, Rede Eléctrica Nacional (REN), pour le Portugal, et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), pour le Maroc, de proposer un modèle de construction et de financement pour l’interconnexion électrique entre les 2 pays et ce, sur la base des résultats des études de faisabilité technico-économiques entreprises dans le domaine.

Rédaction Infomediaire.