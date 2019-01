Infomédiaire Maroc – Plus de 80.000 personnes consultent chaque jour le site web du ministère des Habous et des affaires islamiques, classé ainsi à la première place à l’échelle arabe par rapport aux institutions similaires, a indiqué mardi le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

En réponse à une question orale sur « médias numériques et diffusion de la culture islamique » à la Chambre des conseillers, Toufiq a souligné que le portail du ministère s’est classé en 2018 au premier rang des sites gouvernementaux similaires, notamment dans la région arabe, comme l’atteste le classement mondial Alexa Ranking qui fournit une mise à jour régulière des sites les plus visités.

Par pays, le Royaume représente 61% du nombre d’internautes ayant visité le site électronique, suivi de l’Algérie avec 7,2%, de l’Arabie Saoudite (4,5%) et de l’Égypte (1,4%), a-t-il précisé.

Le ministère œuvre à promouvoir et protéger l’identité religieuse marocaine en tirant le meilleur parti des nouvelles technologies de communication, tout en mettre en valeur les acteurs religieux locaux attachés aux spécificités du contexte marocain avec un accent particulier sur le renforcement de la capacité d’adaptation aux mutations survenues dans le domaine de la communication moderne et sur la diversification des contenus, a-t-il indiqué.

Le ministre a souligné que le site électronique du ministère fournit 12 services, notamment la diffusion des activités du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, le volet relatif à l’identité religieuse des Marocains et les textes législatifs se rapportant aux question religieuse publiés au Bulletin officiel depuis sa création.

L’accent est mis sur des thématiques portant essentiellement sur les publications du ministère et des programmes en ligne comme Daawat Al Hak et les programmes scolaires relatifs à l’enseignement originel, mais aussi ceux diffusés sur les ondes de la Radio Mohammed VI du Saint Coran, ainsi que le programme de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées, a-t-il poursuivi, ajoutant que le département se penche sur la mise en place d’une série de sites spécialisés. Il s’agit en particulier de sites dédiés à l’Université Al Qaraouine, à Dar Al Hadith Al Hassaniya et au programme de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées et via l’Internet.

Concernant les pages du ministère sur les réseaux sociaux, Toufiq a indiqué que la page Facebook de son département compte plus de 160 000 abonnés et plus de 6 000 textes, vidéos et photos, alors qu’il compte plus de 95 000 vues sur l’application Youtube, plus de 46 200 abonnés et plus de 3 000 vidéos publiés.

