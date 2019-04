Le Maroc, représenté par ses laboratoiresde recherche, de développement et d’innovation « SMARTiLab » et « LPRI » de l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur, EMSI, s’est vu adjuger deux médailles d’or et une médaille d’argent au Salon International des Inventions et des Innovations Technologiques “Archimède’’qui s’est déroulé du 26 au 29 mars 2019 à Moscou – Russie.

Le Salon International de Moscou des Inventions et des Innovations Technologiques«Archimède» est l’exposition unique en Russie pour les inventeurs et innovateurs, il se déroule sous l’appui de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, de l’Administration du Président de la Fédération de Russie, de la Fédération Internationale des Associations d’Inventeurs, du Gouvernement de la ville de Moscou, de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Fédération de Russie, Ministère de la Défense de la Fédération russe, Société des Inventeurs et Innovateurs de Russie.

Après avoir remporté le grand prix international de l’innovation technologique et une médaille d’or à la 20ème édition de ce salon en Mai 2017, l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur a encore une fois réussi à enlever des prix prestigieux en dépit de la qualité des inventions présentées et la présence de pays leaders au monde dans le domaine de l’invention à l’instar de la Corée du sud et Thaïlandegrâce àses trois inventions« SmarTraffic », « E-Braille Ring » et « Smarty Factory 4.0 ».

L’innovation « SmarTraffic » récompensée lors de ce concours par une médaille d’orest un système décentralisé basé sur l’identification par radiofréquence et le traitement des images, capable de gérer le trafic urbain d’une manière optimale et intelligente. Il identifie les véhicules en état d’urgence (VVIP, pompiers, ambulances, police …) et contrôle le feu de signalisation de manière dynamique.

Quant à « E-Braille Ring » couronnée également par une médaille d’or est une invention permettant aux malvoyants de s’intégrer à la société et de tirer parti des technologies modernes tout en préservant la vie privée. Cette technique offreégalement une approche d’apprentissage efficace par rapport à la solution audio introduite dans les smartphones.

Le Projet « Smarty Factory 4.0 »à son tour s’est vu décerner une médaille d’argent : un appareil de communication multi-interface multi-protocole multi-industries permettant l’acquisition de données sous forme de trames de bus de mode et d’entrées / sorties analogiques / numériques.

Selon Dr Kamal DAISSAOUI, Président du Groupe EMSI, « l’école met tout en œuvre pour contribuerà l’essor de l’invention et de l’innovation au Maroc et aspire à continuer à le représenter honorablement dans de prestigieux évènements internationaux. »

Rappelons que l’EMSI a récolté 34 distinctions lors des grandes compétitions à l’échelle nationale et internationale.