Le premier Forum de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) sur l’investissement touristique en Afrique s’ouvre jeudi prochain à Abidjan, a annoncé, ce lundi, le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana.

Ce forum mondial de trois jours a été annoncé lors de la 23è Assemblée générale de l’OMT, qui s’est tenue en septembre 2019 à Saint-Pétersbourg (Russie).

Cette rencontre devrait rassembler près de 800 délégués, des ministres, directeurs centraux et généraux d’offices et de hauts responsables de structures connexes au tourisme, au voyage, aux loisirs et infrastructures hôtelières, a dit le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs Siandou Fofana. Une conférence ministérielle, des panels sur notamment la formation et le financement ainsi que des présentations de projets touristiques de certains pays et des rencontres B to B meubleront ces assises de la capitale économique ivoirienne qui prendront fin par des visites sur des sites touristiques.

Grâce à cette marque de confiance de l’OMT qui a avalisé la tenue de ce forum à Abidjan, la Côte d’Ivoire accueillera organismes publics et privés, des fonds d’investissements et souverains pour échanger sur l’avenir du secteur touristique en Afrique, a ajouté l’officiel ivoirien.