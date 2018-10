Infomediaire Maroc – La Commission des investissements a approuvé, en deux réunions, 68 projets de conventions et d’avenants aux conventions d’investissement pour un montant global de 57,65 milliards de dirhams (MMDH), devant générer 9 266 emplois directs, a indiqué, ce mardi à Rabat, le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Un total de 48 projets ont été approuvés par la commission lors d’une première réunion tenue le 10 janvier, alors que 20 autres ont été approuvés ce mardi, a souligné Elalamy lors d’un point de presse à l’issue d’une réunion de la commission des investissements tenue sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

La répartition des investissements par secteur fait ressortir la prédominance du secteur de l’industrie avec 21,55 MMDH, soit 37% des projets approuvés par la commission, suivi par le secteur des transports et des infrastructures qui s’adjuge 18% des investissements projetés avec 10,91 MMDH, a précisé Elalamy.

En troisième position arrive le secteur de l’énergie et des énergies renouvelables avec 13% des investissements (7,79 MMDH), suivi du secteur du tourisme et loisirs avec une part de 10% (5,98 MMDH). En termes de création d’emploi, les secteurs de l’industrie et du tourisme et loisirs sont les principaux pourvoyeurs des emplois prévisionnels approuvés par la commission en 2018, a fait remarquer le ministre, ajoutant que les projets relevant de ces deux secteurs prévoient la création de 2.850 emplois chacun, soit une part de 30% pour chaque secteur.

Pour sa part, le secteur de l’industrie de la pêche et de l’agroalimentaire devrait générer 2.038 emplois (22%), alors que celui des télécommunications créerait 607 emplois (6%), a poursuivi Elalamy. Pour rappel, la commission a approuvé en 2017 un total de 51 projets de conventions et d’avenants aux conventions d’investissement, pour un montant global de 67 MMDH, qui devaient générer 6.477 emplois directs.

