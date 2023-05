Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué, mercredi à Meknès, que 44% de l’objectif de la stratégie « Génération Green 2020-2030 » en matière d’irrigation localisée a été atteint.

S’exprimant à l’ouverture d’une Conférence de haut niveau sous le thème « Génération Green: pour une souveraineté alimentaire durable », organisée, par le ministère, en marge de la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), Sadiki a fait savoir que dans le cadre des programmes d’irrigation, il a été procédé, en 2022, à l’équipement en irrigation localisée d’une superficie supplémentaire de 154.650 hectares (Ha), soit 44% de l’objectif de 2030.

Il a également mis en avant la poursuite des travaux pour trois projets sur 38.100 Ha dans le cadre du programme d’extension d’irrigation à l’aval des barrages sur un objectif de 72.450 Ha à l’horizon 2030 et la réhabilitation et la modernisation de 54.000 ha de périmètre de PMH (petite et moyenne hydraulique) sur un objectif de 200.000 Ha à l’horizon 2030.

Le ministre a également mis en exergue l’achèvement en cours des projets partenariats public-privé (PPP) d’Azemmour (sauvegarde de l’irrigation), de Chtouka (dessalement de l’eau de mer), et de Dakhla (dessalement de l’eau de mer) avec la préparation des études de faisabilités pour les autres projets à lancer essentiellement pour la sauvegarde de l’irrigation.

Sadiki a rappelé, par ailleurs, que les chantiers lancés et ceux programmés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green contribueront au dédoublement du produit intérieur brut (PIB) agricole pour atteindre 200 à 250 milliards de dirhams (MMDH), et à l’augmentation de la valeur des exportations pour atteindre de 50 à 60 MMDH, tout en améliorant les conditions de vie des agriculteurs.

Ils permettront aussi, poursuit le ministre, l’amélioration de la production, de la qualité des produits, des disponibilités alimentaires et des taux de couverture des produits agricoles, base de la sécurité alimentaire.

De même, le ministre a relevé que la stratégie est définie sur deux fondements majeurs, le premier donne la priorité à l’élément humain avec l’objectif de contribuer à faire émerger une nouvelle classe moyenne agricole de 350.000 à 400.000 ménages et de stabiliser près de 690.000 ménages dans cette classe dans les zones rurales.

Un objectif qui passera également par l’émergence d’une nouvelle génération de 180.000 jeunes exploitants à travers la mobilisation et la valorisation d’un million d’hectares de terres collectives et la création de 170.000 emplois dans les services agricoles et para-agricoles le long des chaines de valeur agricole grâce à l’encouragement de l’entreprenariat dans les services, a fait remarquer Sadiki.

Evoquant le Plan Maroc Vert, le ministre a affirmé qu’il a permis de consolider plusieurs acquis économiques et sociaux, notamment en matière de dédoublement du PIB agricole, des investissements privés générés, outre l’impulsion d’une nouvelle dynamique d’inclusion de la petite et moyenne agriculture.

Toutefois, a poursuivi le ministre, l’évaluation du Plan a fait ressortir des axes d’amélioration, relatifs à la structuration des circuits de distribution, la modernisation des abattoirs, et l’accélération de la valorisation, notant par ailleurs que l’impact du PMV a été remarquable dans le contexte de multi-crises.

Le ministre a, en outre, relevé que la durabilité du système alimentaire ne peut avoir lieu sans prendre en considération l’équilibre entre la politique agricole et la politique alimentaire, ce qui nécessite l’équilibre des chaines de production et d’approvisionnement, ajoutant que les multiples défis ont montré que la sécurité alimentaire durable dépend essentiellement de la sécurité économique des agriculteurs et des producteurs.

Étant donné la responsabilité commune face aux multiples défis, le ministre a appelé à adopter des approches collaboratives et engagements internationaux, à travers des initiatives et outils innovants, une mobilisation des financements et un renforcement de la coopération.

Dans ce sens, il a réitéré la disposition du Royaume à adhérer et à contribuer à toutes les initiatives internationales visant une transformation globale des systèmes alimentaires, pour une sécurité alimentaire mondiale.