Infomédiaire Maroc – Jaguar Land Rover Moyen-Orient et Afrique du Nord a octroyé le prix du « Meilleur Conseiller Commercial Jaguar Land Rover » de la région MENA au Groupe Smeia.

Jaguar Land Rover MENA organise chaque année la compétition du Meilleur Technicien et Conseiller Technique de l’année. Cette année, une nouvelle catégorie de « Conseiller Commercial » a également vu le jour pour témoigner du dévouement grandissant de Jaguar Land Rover à offrir le meilleur service clientèle, soutenu par un personnel compétent et qualifié.

A cette occasion, le groupe Smeia a remporté, par le biais de l’un de ses deux conseillers commerciaux qualifiés à la phase finale de la compétition à Dubai, le prix du Meilleur Conseiller Commercial Jaguar Land Rover au niveau de la région MENA.

La gagnante de la compétition figurait parmi huit finalistes qualifiés sur 90 autres participants. Elle a su se démarquer par sa maîtrise des techniques de vente propres au segment premium ainsi que son professionnalisme irréprochable dans son domaine de compétence.

Ceci témoigne de l’engagement du groupe Smeia à développer les talents de sa force de vente à travers des cursus de formation continue, adaptés au besoin de chacun de ses collaborateurs. Le tout dans le but de procurer, aux clients et prospects, une expérience commerciale à la hauteur des standards et des exigences des marques Jaguar et Land Rover qu’elle représente.

Par ailleurs, notons que la Smeia a remporté en 2016, lors de l’édition précédente de ce challenge, le prix du Meilleur Technicien de l’année pour la marque Jaguar, au niveau de la région MENA et s’est hissée à la deuxième place au niveau mondial.

Christopher Wilde, directeur des ventes chez Jaguar Land Rover MENA, a expliqué : « L’année dernière, Jaguar Land Rover a vendu 487 065 véhicules dans 160 pays dans le monde, grâce en grande partie à nos exceptionnelles équipes de vente. Étant en contact direct avec le client, elles ont la lourde tâche de représenter la marque Jaguar Land Rover et ses normes en toutes circonstances. Le prix du Meilleur Conseiller Commercial décerné au Groupe Smeia salue l’excellence de sa force de vente et sa parfaite maîtrise des techniques de vente propres au segment premium.».

Hajar Bababrik, Marketing et Communication Manager chez Smeia Jaguar Land Rover a affirmé : « Il faut beaucoup d’efforts et d’investissement pour continuer à créer et à fournir une expérience digne des standards des marques premium qu’on représente. Dans le cadre de sa stratégie de développement axée autour de la proximité et de la qualité, Smeia, importateur exclusif des marques Jaguar Land Rover investit dans l’élargissement de son réseau de distribution, l’augmentation de la capacité d’accueil des ateliers après ventes mais aussi dans la formation et la certification de son capital humain. Aujourd’hui nous sommes très fier du titre que nous venons de remporter et qui témoigne de l’engagement et de l’orientation client de nos équipes ». Avant d’ajouter : « Smeia est engagée à continuellement investir dans ses talents, qui sont véritablement au cœur de son activité ! ».‎

Rédaction Infomédiaire