Automobiles : Les ‘‘Jaguar Land Rover Experiences’’ de retour au Maroc

Infomédiaire Maroc – Après le succès de la 1ère édition organisée en mars 2016 par Smeia, importateur exclusif, les ‘‘Jaguar Land Rover Experiences’’ reviennent au Maroc du 30 avril au 1er mai 2018 à Benslimane.

L’occasion pour les passionnés des marques Jaguar et Land Rover de ressentir l’exaltation d’une expérience de conduite unique et de découvrir les innovations et les nouvelles technologies de la gamme Jaguar Land Rover sur un terrain d’évolution dédié. Plus de 400 clients et prospects sont attendus et 40 véhicules Jaguar Land Rover mobilisés pour les tests drive.

De plus 10 instructeurs accrédités et certifiés Jaguar Land Rover venus de France et de Dubaï.

