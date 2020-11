Juan García Muñoz a été réélu récemment président de la Chambre espagnole de commerce, d’industrie et de navigation de Casablanca à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de la Chambre.

Javier Díaz Aliaga et Juan Carlos Álvarez Flores ont été réélus respectivement 1er vice-président et administrateur, indique un communiqué de la Chambre, notant que trois nouveaux membres ont été accueillis au sein du Conseil d’Administration, à savoir Alejandro Toral Gutiérrez, Miquel Crisol Giralt et Adolfo López Macías.

Le nouveau bureau est composé également de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez en sa qualité de président d’honneur de la Chambre.